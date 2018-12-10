Виктория Скрипаль заявила о похищении ее родных в Британии

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила о том, что подозревает спецслужбы Великобритании в похищении своего дяди и его дочери Юлии.

«Почему к ней не пускают российских дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе, подальше от СМИ, в изоляции от внешнего мира», — заявила она в интервью газете «Известия».

Виктория предположила, что ее сестру держат в химической лаборатории Портон-Даун. Также она допустила, что отравление Сергея и Юлии Скрипаль могло быть инсценировано властями Великобритании для усиления санкционного давления на Россию.

Напомним, 4 марта 2018 года на скамейке в Солсбери были найдены без сознания экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания и ее союзники утверждают, что Скрипали пострадали от яда «Новичок», который был разработан в СССР в 70-х годах, и возлагают ответственность за атаку на Россию. Исполнителями покушения на убийство Лондон называет граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Москва отрицает все обвинения, как и сами Петров и Боширов.

Виктория Скрипаль была первой в России, с кем ее двоюродная сестра Юлия после отравления поговорила по телефону из Великобритании. После этого Виктории, пожелавшей приехать в Британию, чтобы пообщаться с родственниками, отказали в визе. Сама Юлия, как и ее отец, в настоящее время находятся в неизвестном месте без связи с родственниками, российскими дипломатами и журналистами.