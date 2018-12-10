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Учителям и врачам запретят принимать подарки 

Рамблер + ещё 8 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
В конце ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, распространяющий нормы закона о борьбе с коррупцией на медиков и сотрудников образовательных учреждений. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас антикоррупционные стандарты распространены только на федеральных служащих. Глава департамента развития госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак рассказал, что новый законопроект касается сотрудников всех учреждений и предприятий, которые финансируются из бюджета.
Если законопроект будет принят, врачам, учителям и другим сотрудникам государственных организаций запретят принимать подарки «в связи с исполнением должностных обязанностей». Также от них потребуют сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и о фактах склонения к коррупции.
За нарушения антикоррупционных стандартов по новому законопроекту грозит дисциплинарная ответственность, предусмотренная Трудовым кодексом, — замечание, выговор или увольнение.
Баснак назвал «сомнительной» традицию благодарить врачей коньяком. Он напомнил, что Минздрав неоднократно предупреждал о вреде чрезмерного употребления алкоголя.
Сейчас на учителей и врачей распространяется статья 575 Гражданского кодекса. Она разрешает дарить работникам культуры, образования и медикам подарки не дороже трех тысяч рублей.
Если законопроект будет принят, то под запрет попадут и недорогие презенты, кроме цветов и канцелярской печатной продукции. Ценные подарки учителям и врачам смогут дарить только работодатели или вышестоящие организации в качестве поощрения или награды.
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