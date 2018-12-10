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Документы россиян захотели сделать цифровыми 

Lenta.ru + ещё 1 5 часов назад
Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС). Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Ростелекома».
Отмечается, что цифровой профиль с согласия владельца позволит использовать достоверные данные о нем на коммерческой основе. По словам представителя ЦБ, это поможет бизнесу снизить операционные расходы, а гражданам — получить услугу быстрее и дешевле.
Как отмечает «Коммерсант», платформа будет состоять из реестра цифровых идентификаторов, системы идентификации, реестра цифровых согласий на обработку данных и интерфейса для доступа к данным. По словам директора по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Дмитрия Маркова, на ее создание планируется привлечь около трех миллиардов рублей до 2021 года. Источник издания отмечает, что концепцию системы согласуют уже на этой неделе.
В декабре Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ) в своем докладе пришел к выводу, что ВВП России может вырасти на 30 процентов к 2030 году при условии создания необходимой цифровой инфраструктуры.
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