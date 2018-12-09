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В РПЦ пообещали заняться гламурным священником в Gucci и LV 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Instagram
Дисциплинарная комиссия Тверской епархии рассмотрит дело священника, в Instagram которого были опубликованы фотографии дорогих вещей модных брендов. Об этом рассказал радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков.
«Любое проявление такого нескромного и несдержанного образа жизни не должно быть свойственно священнослужителям в церкви. Жизнь священника не может разделяться на личную и общественную, и нет никаких возможностей ни у одного священнослужителя для того, чтобы с утра до обеда быть в храме священником, а с обеда и до вечера быть тем, кем он хочет», — отметил Волков.
Батюшка в Gucci вернулся в Instagram
По его словам, священник должен написать объяснительное письмо на имя своего правящего архиерея, по результатам которого должна будет собраться дисциплинарная комиссия. Волков надеется, что комиссия «призовет пастыря к ответственности и найдет слова и действия для того, чтобы его вразумить и для того, чтобы подобного рода вещи не повторялись». Ранее пользователи портала «Пикабу» обнаружили в Instagram аккаунт протоиерея Вячеслава Баскакова, который выкладывал фотографии с вещами от Gucci и Louis Vuitton. После появления соответствующей информации профиль оказался удален, однако юзеры успели сделать скриншоты публикаций.
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