Глава СПЧ рассказал, где будет похоронена Алексеева

В субботу в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы.

Ранее СПЧ сообщал, что прощание с Алексеевой пройдет в Центральном доме журналиста в Москве во вторник 11 декабря с 10 до 13 часов.