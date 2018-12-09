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Глава СПЧ рассказал, где будет похоронена Алексеева 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правозащитница Людмила Алексеева, ушедшая из жизни в субботу, будет кремирована на Троекуровском кладбище в Москве, ее прах захоронят в семейной могиле, сообщил РИА Новости глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.
В субботу в Москве на 92-м году жизни скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, член СПЧ, глава Московской Хельсинкской группы.
Ранее СПЧ сообщал, что прощание с Алексеевой пройдет в Центральном доме журналиста в Москве во вторник 11 декабря с 10 до 13 часов.
"Она предпочла кремацию, это была ее воля. Кремация будет на Троекуровском кладбище в присутствии только родных и близких. После этого прах захоронят в семейной могиле", — сказал Федотов.
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