Посольство ЕС прокомментировало смерть Алексеевой 

Посольство Евросоюза в России выразило соболезнования в связи со смертью российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Она — один из столпов российского правозащитного движения. Ее мужество, преданность делу и предвидение будут и впредь вдохновлять всех нас", — заявили в дипмиссии.
В посольстве также отметили, что продолжение дела Алексеевой будет лучшим способом почтить ее память.
Ранее сообщалось, что глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье прокомментировала смерть Алексеевой.