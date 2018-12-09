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Посольство ЕС прокомментировало смерть Алексеевой 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Посольство Евросоюза в России выразило соболезнования в связи со смертью российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Она — один из столпов российского правозащитного движения. Ее мужество, преданность делу и предвидение будут и впредь вдохновлять всех нас", — заявили в дипмиссии.
В посольстве также отметили, что продолжение дела Алексеевой будет лучшим способом почтить ее память.
Ранее сообщалось, что глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье прокомментировала смерть Алексеевой.
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