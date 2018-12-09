Посольство ЕС прокомментировало смерть Алексеевой

"Она — один из столпов российского правозащитного движения. Ее мужество, преданность делу и предвидение будут и впредь вдохновлять всех нас", — заявили в дипмиссии.

В посольстве также отметили, что продолжение дела Алексеевой будет лучшим способом почтить ее память.

Ранее сообщалось, что глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье прокомментировала смерть Алексеевой.