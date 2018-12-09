В Калифорнии пес почти месяц ждал хозяев у сгоревшего дома

Пес в США дождался, когда его хозяева спустя почти месяц вернутся к месту, где до разрушительного лесного пожара находился их дом, сообщает телеканал FOX8.

Как сообщает телеканал, пес по кличке Мэдисон почти месяц ждал около сгоревшего дома в штате Калифорния. Хозяева не могли приехать раньше из-за пожара.

Все это время пес ждал их, словно "охранял свой бывший дом", отметили в местной организации по спасению бездомных животных. Отмечается, что одна из сотрудниц организации подкармливала пса.

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября и стал самым разрушительным в истории штата. В результате возгорания погибли, по последним данным, 85 человек, разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более 4 тысяч других строений. Пожар был локализован только 25 ноября.