Четырехлетний мальчик из Крыма установил рекорд России по отжиманию

Четырехлетний мальчик из крымской Евпатории Матвей Потехин установил рекорд России в своем возрасте по количеству отжиманий за один подход, сообщает официальный сайт Книги рекордов России.

Маленький спортсмен отжался от пола за один подход 558 раз. Рекорд был зафиксирован в Евпатории. Родился Матвей 15 июня 2014 года.

"С двух лет Матвей занимается боксом. Отжимания — одно из базовых упражнений в его тренировках. Также он любит танцевать и придумывать новые слова. Мечта — стать олимпийским чемпионом", — говорится в карточке рекорда, опубликованной на сайте проекта.

Книга рекордов России — проект, целью которого является создание полного информационного банка российских рекордов. Большая часть книги посвящена рекордам в категориях: спорт, архитектура, человек, география.

Несколькими днями ранее пятилетний Рахим Куриев из Чечни установил шесть мировых рекордов в своем возрасте, выполнив 3202 отжимания за один подход за 2,5 часа. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко официально зафиксировал результат и вручил мальчику соответствующий сертификат.