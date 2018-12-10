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Опубликованы показания дознавательницы из Уфы
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы

Москалькова выступит с идеей увековечить память правозащитницы Алексеевой 

РИА Новости + ещё 1 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложит дать имя правозащитницы Людмилы Алексеевой научно-образовательному центру "Права человека", созданному под эгидой МГЮА имени О. Е. Кутафина.
Глава Московской Хельсинкской группы, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов отметил, что лучшим увековечением памяти Алексеевой станет продолжение ее дела и выполнение поручений правозащитницы, которые она давала до последних минут жизни.
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