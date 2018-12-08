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Министр позвала братьев наказать недовольного гражданина 

News.ru 1 час назад
Фото: minzdravri.ru
Врачи одной из клиник несколько месяцев не получали зарплату. Вместо того, чтобы погасить долги перед медиками, минздрав региона закупил мебель.
Один из местных жителей в Instagram назвал действия ведомства «показухой для Москвы». На это заявление очень обиделась 45-летняя глава министерства Марем Арапханова.
Чиновница приехала к дому мужчины вместе со своими братьями. Неизвестно, чем закончилась эта встреча, сообщает URA.ru.
Ранее News.ru писал, что Ольга Глацких, сделавшая громкое заявление об отсутствии у государства каких-либо обязательств перед гражданами, хочет вернуться к работе. Во время интервью блогеру. Сергею Колясникову свердловская чиновница заявила, что она не может оставить начатые в регионе молодёжные проекты, так как «совесть не позволяет».
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