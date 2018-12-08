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Митрополит Иларион посмотрел клипы Хаски 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналист The New York Times заявил, что арест рэпера Хаски — часть культурной войны, к которой причастны Россия и РПЦ. Свое мнение по этому поводу высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, сообщил «Интерфакс».
В ноября 2018 года из-за пропаганды наркомании, алкоголизма, суицида и аморального образа жизни в России отменили концерты четырех современных исполнителей, среди которых был рэпер Хаски. «Русская православная церковь не имеет никакого отношения к запрету этих концертов», — заявил митрополит Иларион.
Священнослужитель посмотрел два клипа рэпера Хаски и назвал чудовищными некоторые образцы творчества современных музыкантов.
«И я должен сказать, что это производит крайне тяжелое впечатление. Там помимо того, что очень непотребный текст и очень непотребная музыка, там еще шокирущий видеоряд, то есть там изображается кровь, расстрел террористами каких-то людей… И все это, конечно, когда массовым тиражом выходит на молодежь, несомненно, оказывает пагубное воздействие на молодых людей, на школьников», — объяснил он.
Как правило, у современного общества становится популярным именно то, что попадает под запрет. Благодаря интернету любой желающий может получить необходимую информацию. В таких условиях сложно сказать, какие меры нужно принимать в отношении скандальных исполнителей и музыкальных коллективов, заключил митрополит Иларион.
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