В Санкт-Петербурге может появиться станция «Зенит» 

Власти Санкт-Петербурга готовы рассмотреть вопрос о переименовании станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", сообщает "Интерфакс".
По данным социологического опроса, 44% горожан в возрасте от 16 до 54 лет поддерживают эту идею. 26% жителей города на Неве против этой инициативы.
"Идея переименования станции уже высказывалась ранее, но прежние власти города отнеслись к ней без особого энтузиазма. Есть основания полагать, что в ближайшее время эта идея будет обсуждаться вновь", — сообщил неназванный источник.
Станция "Новокрестовская" "зеленой" ветки петербургского метра была открыта в мае 2018 года. В Москве существуют станции метро "Динамо", "Спартак" и ЦСКА.
Ранее сообщалось, что домашний стадион "Зенита" сменил название.