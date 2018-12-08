В Санкт-Петербурге может появиться станция «Зенит»

По данным социологического опроса, 44% горожан в возрасте от 16 до 54 лет поддерживают эту идею. 26% жителей города на Неве против этой инициативы.

"Идея переименования станции уже высказывалась ранее, но прежние власти города отнеслись к ней без особого энтузиазма. Есть основания полагать, что в ближайшее время эта идея будет обсуждаться вновь", — сообщил неназванный источник.

Станция "Новокрестовская" "зеленой" ветки петербургского метра была открыта в мае 2018 года. В Москве существуют станции метро "Динамо", "Спартак" и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что домашний стадион "Зенита" сменил название.