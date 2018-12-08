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В Санкт-Петербурге может появиться станция «Зенит» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Власти Санкт-Петербурга готовы рассмотреть вопрос о переименовании станции метро "Новокрестовская" в "Зенит", сообщает "Интерфакс".
По данным социологического опроса, 44% горожан в возрасте от 16 до 54 лет поддерживают эту идею. 26% жителей города на Неве против этой инициативы.
"Идея переименования станции уже высказывалась ранее, но прежние власти города отнеслись к ней без особого энтузиазма. Есть основания полагать, что в ближайшее время эта идея будет обсуждаться вновь", — сообщил неназванный источник.
Станция "Новокрестовская" "зеленой" ветки петербургского метра была открыта в мае 2018 года. В Москве существуют станции метро "Динамо", "Спартак" и ЦСКА.
Ранее сообщалось, что домашний стадион "Зенита" сменил название.
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