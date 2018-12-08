В России впервые узаконят право на обезболивание

Впервые в проект закона о паллиативной помощи, одобренный кабмином и внесенный на рассмотрение Госдумы , включили право человека на обезболивание, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова

«В законе в новом прописано впервые право человека каждого на обезболивание. Вдумайтесь — специально это вписали для того, чтобы никто не терпел сильную боль», — сказала Скворцова.

По ее словам, в закон включены все возможные средства обезболивания, в том числе при необходимости сильнодействующие наркотические лекарственные препараты.

Министр подчеркнула, что проект закона включает комплексный подход — не только помощь в стационаре, но также дневном стационаре, очень востребованном в настоящее время, в амбулаторных условиях и на дому.

В конце прошлого года президент Владимир Путин сообщал, что в 2018 году российские власти дополнительно выделят из федерального бюджета на организацию ухода за тяжелобольными людьми 4,3 млрд рублей.