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В Госдуме назвали самые распространенные профессии в России 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Профессии водителя и продавца являются самыми распространенными в России на сегодняшний день, при этом в силу развития искусственного интеллекта и онлайн-торговли они стремительно утрачивают актуальность. Об этом заявил в субботу глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
"Самая массовая профессия в современной России это водитель", — сказал он на дискуссионной площадке "Качество жизни" съезда "Единая Россия".
При этом, по словам Никонова, в Сколково уже "ездят автомобили, управляемые искусственным интеллектом". "Профессия водителя явно уходящая", — заметил депутат.
Вторая наиболее распространенная профессия в России, по словам Никонова, продавец.
"Крупнейшая в мире торговая компания называется Alibaba. Ее создал Джек Ма. У него в компании, имеющей капитализацию порядка $600 млрд, нет ни одного продавца. Там есть роботы и там есть почтовые работники", — подчеркнул парламентарий.
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