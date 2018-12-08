В Госдуме назвали самые распространенные профессии в России

Профессии водителя и продавца являются самыми распространенными в России на сегодняшний день, при этом в силу развития искусственного интеллекта и онлайн-торговли они стремительно утрачивают актуальность. Об этом заявил в субботу глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов

"Самая массовая профессия в современной России это водитель", — сказал он на дискуссионной площадке "Качество жизни" съезда "Единая Россия".

При этом, по словам Никонова, в Сколково уже "ездят автомобили, управляемые искусственным интеллектом". "Профессия водителя явно уходящая", — заметил депутат.

Вторая наиболее распространенная профессия в России, по словам Никонова, продавец.