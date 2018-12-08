Над независимостью Русской церкви нависла угроза

«Статус колонии»: угрожает ли Константинополь независимости Русской церкви

Константинопольский патриархат продолжает попытки "отменить" каноническую Украинскую православную церковь , если та не согласится примкнуть к подчиненной ему новой церковной структуре, создаваемой светскими властями Украины . Причем Константинополь посягает не только на каноническую территорию Московского патриархата, но и на его полноправное существование. Все происходящее в церковной жизни Украины все больше напоминает театр абсурда: президент светского государства, отделенного от церкви, собирает церковный собор, сидящий в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей снимает с украинских раскольников не им наложенные анафемы, а священников канонической церкви объявляет вне закона. Чем все это на практике может обернуться для миллионов верующих на Украине, в России и во всем мире — в материале РИА Новости

Отнять Киевскую митрополию

Похоже, Фанар (квартал в Стамбуле, где находится резиденция Константинопольского патриарха) переместился в какое-то параллельное пространство, где можно, как в компьютерной игре, одним кликом уничтожать целые Церкви с тысячелетней историей и, не имея ни духовного, ни политического веса, ни даже собственного административного ресурса, объявлять себя сувереном всего православного мира.

Патриарх Варфоломей на днях направил письмо каноническому митрополиту Киевскому Онуфрию, в котором отрицает его каноническое право носить этот титул. "Обращаясь к Вам "Высокопреосвященный митрополит Киевский" в форме икономии и милости, мы сообщаем Вам, что после выборов предстоятеля Украинской церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, Вы не сможете экклезиологически и канонически носить титул митрополита Киевского, который Вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года", — говорится в письме. "Патриарх Варфоломей, ранее не раз подчеркивавший, что единственным каноническим главой Украинской церкви является митрополит Онуфрий, теперь позволяет себе в его адрес откровенно оскорбительные слова", — ответил на это председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

В пятницу Союз православных журналистов Украины сообщил, что письмо митрополит Онуфрий отправил патриарху Варфоломею обратно без ответа.

В последние дни появилась информация, что принятый на последнем синоде в Стамбуле проект устава создаваемой на Украине совместно с официальным Киевом новой религиозной структуры ставит ее в полную зависимость от Константинопольского патриархата. Между тем каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ) Вселенский (Константинопольский) патриархат, по его мнению, уже "лишил независимости": теперь все иерархи всех украинских церквей в глазах Фанара имеют одинаковый статус — клириков Вселенского патриархата. И неважно, хотят они этого или нет.

"Отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церкви Киевской митрополии и всех епархий на Украине. С канонической точки зрения это означает, что сегодня на Украине УПЦ МП больше не существует", — публично заявил представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча).

Ранее патриарх Варфоломей уже говорил, что РПЦ должна "подчиниться Вселенскому патриархату" по украинскому вопросу, поскольку "у нее нет другого выбора". Хотя, как справедливо заметили в Московской патриархии, власть Варфоломея распространяется только на его патриархат.

Поэтому, "лишив независимости" УПЦ, Фанар грозит тем же и Московскому патриархату. Именно об этом заявил в интервью Би-би-си идеолог Фанара архиепископ Иов (Геча) в ответ на вопрос, "может ли Вселенский патриарх просто забрать патриаршее достоинство у Московской кафедры или даже отменить РПЦ?". "Мы надеемся, что православная церковь России поумнеет и вернется в единение со Вселенским престолом. Но если такая ситуация будет сохраняться в течение долгого времени, то, конечно, Вселенский престол, как первый престол вселенского православия, будет вынужден принимать определенные меры", — сказал он.

Константинополь уже не раз лишал автокефалии различные поместные православные церкви. Причем исключительно по политическим причинам, далеким от канонического права, отметил представитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. "У Сербской православной церкви в период османского владычества автокефалия отнималась дважды: в середине XV века — на срок чуть менее столетия, и в середине XVIII века вплоть до ее возобновления в 1879 году. С завоеванием османами Болгарии была упразднена автокефалия Болгарского патриархата. Во всех упомянутых случаях автокефалия принудительно отменялась светской властью по желанию Константинопольской патриархии, так же как теперь на Украине по желанию Константинополя светской же властью она принудительно навязывается", — напомнил протоиерей.

Однако с точки зрения церковных канонов "отмена" автокефалии какой бы то ни было поместной церкви, "крупной или малочисленной, древней или новой, невозможна". Тем более она невозможна "односторонним решением другой поместной церкви, поскольку все автокефальные церкви равноправны, и ни у одной из них, включая Константинопольскую, нет каких-либо полномочий решать судьбу других церквей", — убежден представитель РПЦ.

Назад к "колониям"

"Нелепостью" считает идею упразднения Московского патриархата Константинополем и протоиерей Владислав Цыпин.

"Это как если сейчас британский парламент издал бы акт об упразднении независимости Индии и возвращении ее в статус британской колонии", — пояснил он.

Понятие автокефалии в современном значении внутри православного мира "в принципе не подразумевает возможности ее отозвания", подчеркивает доктор церковной истории Владислав Петрушко.

Между тем в ноябре 2018 года Константинополь предпринял попытку упразднить архиепископию русских церквей в Западной Европе (церковную организацию, созданную русскими эмигрантами в 1931 году) и включить ее приходы в различные митрополии патриархата. В ответ совет архиепископии заявил, что управляющий Западноевропейским экзархатом русских приходов архиепископ Иоанн (Реннето) по-прежнему будет отвечать в полной мере за пастырское служение русских православных церквей в Западной Европе, а для принятия окончательного решения намечены пастырское собрание 15 декабря и последующая Генассамблея экзархата.

Вопрос о провозглашении автокефалии "не регулируется канонами", уверен секретарь Синодальной библейско-богословской комиссии Андрей Шишков. По его словам, право Вселенского патриарха единолично предоставлять автокефалию не имеет никакого иного источника, кроме суверенной воли собора Константинопольской церкви. Однако это право не признает ни одна другая поместная православная церковь мира.

Отозвать же патриаршее достоинство у Русской церкви Константинополь не может еще и потому, что то патриаршество, которое было даровано им Москве и утверждено собором четырех восточных патриархов в 1590 году, "было упразднено императором Петром Великим в 1700 году". И заново его "учредил Поместный собор Российской православной церкви в 1917 году", — объясняет ученый. Согласно формальной логике, отозвать патриаршее достоинство Фанар теоретически мог бы, если бы он сам его дал. Но если патриаршее достоинство имеет своим источником Собор Русской церкви, то и упразднить его может только сама Русская церковь, а уж точно не Фанар.

Константинополь vs status quo

История претензий Константинопольских патриархов на верховенство и роль папы в православном мире уходит в глубь веков. Но особо настойчиво они стали проявляться с двадцатых годов ХХ века, после массового исхода греков из Малой Азии в результате греко-турецкой войны. "Лишившись собственной паствы, Константинопольский патриархат все чаще стал посягать на канонические границы других церквей, а характер его деятельности становился все менее пастырским и все более политическим", — утверждает протоиерей Игорь Якимчук.

Между тем вопрос об автокефалии, не решенный в древности Вселенскими соборами, попытались было решить на Критском соборе 2016 года. Причем соответствующий документ удалось согласовать еще в 2011 году: в нем был четко изложен механизм предоставления автокефалии — от первичной инициативы, исходящей от матери-Церкви, до утверждения ее всеми православными церквами. Однако принять его помешали легкомысленные амбиции Фанара. "Константинопольская делегация настаивала на том, чтобы подпись их патриарха отличалась от подписей всех остальных, чтобы показать, что именно он принимает решение, а остальные к нему присоединяются. Поскольку такое предложение не соответствовало церковно-исторической традиции, оно не получило всеобщей поддержки", — рассказывает представитель ОВЦС.

При этом в 2016 году патриарх Варфоломей "публично, перед лицом всех предстоятелей, пообещал не предпринимать никаких шагов в отношении предоставления автокефалии Украинской церкви", — подчеркнул Якимчук. Но это обещание Константинополь вероломно нарушил.

Проблема в том, что "системы действующего межцерковного права как такового не существует", считает секретарь Синодальной библейско-богословской комиссии Андрей Шишков. "До сих пор система межправославных отношений держалась на хрупком status quo — признании исторически сложившихся фактических границ юрисдикций существующих автокефальных церквей. Константинопольский патриархат своими действиями на Украине фактически в одностороннем порядке разрушил эту систему", — утверждает эксперт.

И теперь, если поместные церкви не смогут согласовать свои преставления по этому болезненному вопросу, Вселенское православие ждет раскол. Во всяком случае, глава ОВЦС митрополит Иларион (Алфеев) не исключил, что вместо одной доселе внешне дружной семьи из 15 поместных православных церквей мира в православии могут сформироваться уже противостоящие друг другу "две семьи православных церквей".