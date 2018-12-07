Стало известно отношение россиян к Украине

Примерно такой же процент россиян заявил о негативном отношении к Украине (34%). 21% опрошенных признались, что Украина им безразлична.

Четыре года назад, к Украине хорошо относились 57% россиян — опрос проводился уже после начала противостояния на Донбассе и присоединения Крыма к России.

При этом среди респондентов 18-30 лет доля тех, кто негативно относится к Украине, достигает 53%, то есть почти на 20 процентов больше чем среди всех опрошенных в целом. В средней возрастной категории (31-45 лет) доля негативного отношения к Украине составляет 44%.

44% опрошенных видят реальную угрозу масштабной войны между Россией и Украиной, примерно столько же — 45% — не верят в реальную угрозу войны между странами.