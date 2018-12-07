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Стало известно отношение россиян к Украине 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
37% россиян хорошо относятся к Украине. Таковы данные опроса фонда «Общественное мнение», пишет «Взгляд».
Примерно такой же процент россиян заявил о негативном отношении к Украине (34%). 21% опрошенных признались, что Украина им безразлична.
Четыре года назад, к Украине хорошо относились 57% россиян — опрос проводился уже после начала противостояния на Донбассе и присоединения Крыма к России.
При этом среди респондентов 18-30 лет доля тех, кто негативно относится к Украине, достигает 53%, то есть почти на 20 процентов больше чем среди всех опрошенных в целом. В средней возрастной категории (31-45 лет) доля негативного отношения к Украине составляет 44%.
44% опрошенных видят реальную угрозу масштабной войны между Россией и Украиной, примерно столько же — 45% — не верят в реальную угрозу войны между странами.
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