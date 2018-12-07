Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев заявил, что украинские консулы посетили в СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина» семерых моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы России.
Как сообщает УНИАН, Погорельцев заявил, что Киев «принимает системные меры по защите прав» украинских моряков.
«Благодаря скоординированным, настойчивым действиям наших консулов получен доступ дипломатов к нашим военнопленным», — сказал он.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинские консулы провели встречу с тремя моряками.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.
Украинские моряки, находящиеся на борту, были арестованы.