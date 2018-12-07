Украинские дипломаты посетили в СИЗО Москвы семерых арестованных моряков

Как сообщает УНИАН, Погорельцев заявил, что Киев «принимает системные меры по защите прав» украинских моряков.

«Благодаря скоординированным, настойчивым действиям наших консулов получен доступ дипломатов к нашим военнопленным», — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинские консулы провели встречу с тремя моряками.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны.

Украинские моряки, находящиеся на борту, были арестованы.