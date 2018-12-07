В РПЦ возмущены тоном письма патриарха Варфоломея к митрополиту Онуфрию

Патриарх Константинопольский Варфоломей направил митрополиту Киевскому Онуфрию письмо с приглашением принять участие в так называемом "объединительном соборе", но при этом позволил себе в его адрес "откровенно оскорбительные слова", заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее сообщалось, что константинопольский патриарх направил главе УПЦ письмо, в котором разрешил ему быть кандидатом в предстоятели "объединенной" церкви, которого должны избрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине 15 декабря. При этом, согласно тексту письма, как только будет выбран предстоятель "объединенной" церкви, митрополит Онуфрий уже не сможет носить титул митрополита Киевского и всея Украины.

"Варфоломей говорит, что обращается к владыке Онуфрию как к митрополиту Киевскому лишь из милости, заявляя, что блаженнейший Онуфрий носит титул митрополита Киевского и всея Украины якобы незаконно. Патриарх Варфоломей, ранее не раз подчеркивавший, что единственным каноническим главой украинской церкви является митрополит Онуфрий, теперь позволяет себе в его адрес откровенно оскорбительные слова", — написал Легойда в пятницу в своем Telegram-канале, комментируя обнародованный текст письма.

Фотокопию письма патриарха Варфоломея опубликовал в своем Facebook митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Драбинко является давним сторонником идеи автокефалии в Украинской православной церкви, в недавнем Соборе епископов УПЦ он не принимал участия. Патриарх Варфоломей направил личное письмо самому Драбинко, в котором пригласил его принять участие в "объединительном соборе", а также приложил к посланию копию своего письма митрополиту Онуфрию. Письмо предстоятелю УПЦ, как следует из него, было отправлено еще 12 октября, однако о нем стало известно только сейчас.

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, который планируется провести 15 декабря в столице страны. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.