Хворостовского посмертно номинировали на «Грэмми»

«Лучшая Запись Оперы: Верди «Риголетто»: Константин Орбелян, дирижер; Франческо Демуро, Дмитрий Хворостовский (…)», — сообщается на сайте.

В ноябре 2017 года звукозаписывающая компания Delos официально объявила о выходе диска c записью оперы Верди «Риголетто». Заглавную партию исполнил Дмитрий Хворостовский, сообщалось на сайте компании.

Народный артист России Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56 году жизни.