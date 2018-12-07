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Хворостовского посмертно номинировали на «Грэмми» 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Оперного певца Дмитрия Хворостовского посмертно номинировали на премию «Грэмми» за запись оперы Джузеппе Верди «Риголетто», сообщается на сайте премии.
«Лучшая Запись Оперы: Верди «Риголетто»: Константин Орбелян, дирижер; Франческо Демуро, Дмитрий Хворостовский (…)», — сообщается на сайте.
В ноябре 2017 года звукозаписывающая компания Delos официально объявила о выходе диска c записью оперы Верди «Риголетто». Заглавную партию исполнил Дмитрий Хворостовский, сообщалось на сайте компании.
Народный артист России Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56 году жизни.
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