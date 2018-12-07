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В Сети нашли священника в туфлях Gucci и с сумками Louis Vuitton 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Пользователи «Пикабу» обратили внимание на Instagram-аккаунт священника, который носит туфли Gucci, сумки Louis Vuitton и фотографирует свои модные покупки.
Пользователь под ником YaTozheNeRobot утверждает, что аккаунт принадлежал заведующему Тверской епархиальной научной библиотекой, протоиерею Вячеславу Баскакову. К моменту публикации этого материала страница была недоступна, однако интернет-пользователи успели сделать много скриншотов.
На одном из фото запечатлены ноги в туфлях Gucci рядом с пакетом Louis Vuitton, сфотографированные в зеркало. На другом снимке — фото шлепок с символикой LV.
скриншот Instagram
скриншот Instagram
Также в аккаунте нашли снимки, сделанные в одном из ресторанов ГУМа, и селфи священника с розой и сумкой LV.
cr
В соцсети «ВКонтакте» есть страница Вячеслава Баскакова из Твери. Страница закрыта, на аватарке стоит фотография человека в одежде священника. По данным Medialeaks, в этом аккаунте священнослужитель публиковал в основном фотографии из церкви.
Издание нашло на сайте Gucci лоферы стоимостью 595 евро (около 45 тысяч рублей), «очень похожие» на обувь с фотографий священника. Шлепки с символикой LV, по данным Medialeaks, стоят 31 тысячу рублей на сайте Louis Vuitton, а одна из сумок LV с фотографий — немногим более 84 тысяч рублей.
Некоторые пользователи «Пикабу» предположили, что аккаунт — фейковый и был придуман для троллинга.
По данным Telegram-канала Mash, Баскаков бесплатно работает в Тверской епархиальной научной библиотеке, а также является настоятелем церкви при кожно-венерологическом диспансере, но зарплаты там тоже не получает.
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