«Меня либо убьют, либо посадят»

Давидыч вышел на свободу. Толпа встретила его как героя

Основатель «Смотры.ру», автоблогер Эрик Давидыч вышел на свободу. В московском СИЗО «Матросская Тишина» он провел долгие три года, успев стать самым старым постояльцем изолятора. Давидыча обвиняли в мошенничестве со страховками автомобилей и отмывании денег. Однако, и он, и его друзья считают, что уголовное преследование стало ответом на расследования коррупции среди силовиков, которые проводил автоблогер. В ночь на пятницу сотни человек у «Матросской Тишины» встречали Давидыча, как героя, а импровизированному рэп-концерту в его честь у стен изолятора не смогли помешать даже полицейские с мегафонами. Корреспондентка «Ленты.ру» Мария Фролова отправилась на место событий и одной из первых пообщалась с освобожденным кумиром автомобилистов.

Поздно вечером 6 декабря несколько сотен человек в буквальном смысле перекрыли улицу Матросская Тишина, где находится московское СИЗО №1. Из припаркованных здесь же машин доносилась музыка, кто-то курил кальян, вдоль дороги ходили полицейские с громкоговорителями, тщетно пытаясь разогнать народ.

Одни отходили, — но тут же приходили новые, еще более громкие, еще более настойчивые. «Эрик, Эрик!», — то и дело скандировала толпа. «А Эрик выйдет?» — спрашивал чей-то голос и заглушался смехом. Ожидание длилось три часа, замерзшие люди топтались у здания СИЗО, держа наготове камеры: «Ну хотя бы фото, в идеале — селфи, а то не поверят».

Около половины десятого возле здания изолятора начался концерт в поддержку Давидыча. Выступал его друг МС Палыч: он встал перед входом с громкоговорителем и зачитал рэп, в котором пообещал «тестдрайвы сочные и новые»:

«Мы продолжаем дальше здесь под небосводом, мы ждали Эрика целых три года, и сегодня — это аргумент, — мы собрались все поприветствовать этот момент».

Так друзья и поклонники вышли встречать основателя «Смотры.ру», автоблогера Эрика Китуашвили, более известного как Давидыч. Он был осужден за страховое мошенничество и освобожден от уголовной ответственности за истечением срока давности. Блогера с сообщниками обвиняли в инсценировке угонов дорогих машин ради получения страховки. Китуашвили заявлял о своей невиновности, настаивая на том, что дело против него сфабриковано. Обвиняемый связывал свой арест с выходом фильма о разоблачении коррупции в ГИБДД России.

«У него был компромат на полицию — за это и посадили»

В толпе мне удалось встретить адвоката и нескольких друзей Давидыча. Рэпер Рома Жиган рассказал, что планирует записать с автоблогером рэп, когда тот окажется на свободе.

— Он был просто неугодным, потому его закрыли. Это был показательный процесс, — заявил Жиган. — Мол, три года посидел, понял, что к чему, можно и отпускать. Но я уверен, что он, как и раньше, на своей волне. Я с ним буду читать рэп, затянем Давидыча в студию звукозаписи и дадим нормального рэпа.

Жиган рассказал, что на протяжении практически трех лет, что основатель «Смотры.ру» находился под арестом, его поддерживали поклонники из разных уголков страны, писали ему письма, тем самым подбадривали и вдохновляли на новые проекты.

— Он не терял времени даром — я уверен, что он вышел с бешеными идеями и мы про него еще не раз услышим, — заключил Жиган. — Так, как его встречали сейчас, не встречают ни одного арестанта. Потому что у него есть идеология.

В своих письмах друзьям Давидыч рассказывал, что СИЗО ему приходится тяжело. В основном — из-за условий содержания.

— У человека депрессия была. Мы с ним последний год переписывались, передачки отправляли, — вспоминал друг блогера Михаил Владов. — У него был сложный период. Температура шесть градусов за окном, а горячей воды не было два месяца. Такие условия. Он рассказывал: я в камеру прихожу — не могу свет включить, потому что неудобно, люди спят. Влажными салфетками вытирался, ложился, а через два часа его везли в суд. Это ад, это мучения.

В СИЗО, по словам Владова, Давидыч активно занимался спортом — делал тысячу отжиманий. И читал книги.

— Они писал: вот, люди говорят, что на чтение нет времени — они очень сильно ошибаются. Время есть всегда. И это он понял, находясь там, — отметил Владов. Друг Давидыча добавил, что выйдя на свободу, тот, вероятно, займется тем, чем и раньше — тест-драйвами. У него были планы также снимать новые проекты. Но будут ли среди них антикоррупционные съемки, пока непонятно.

— Давидыч сам говорил, что у него был компромат на полицию, данные о фактах коррупции — за это и посадили, — сказал собеседник «Ленты.ру». — Его пугали, следили, за его машиной слежку устраивали. Он все предчувствовал еще за месяц до своего задержания.

«Меня либо убьют, либо посадят»

Оказавшийся рядом Павел Семенов, другой друг Давидыча, отметил, что никто и подумать не мог, что задержание блогера обернется трехлетним арестом.

— Поначалу думали, что это какая-то ошибка, провокация — что через неделю, максимум две он выйдет, — сказал Семенов. — А ждали три года в итоге. Для него это очень сложно, он на судах много раз выходил в эфир и говорил, что ему плохо и что у него болезни обострились. Таких условий, какие у него были, никому не пожелаешь.

Друзья Давидыча, как и он сам, связывают уголовное дело именно с борьбой блогера с коррупцией в МВД, которой он занимался «с большим азартом».

— Он сегодня на суде сказал: «Когда я стал вести борьбу с главой полиции (речь идет о главе столичного ГИБДД Викторе Коваленко, — прим. „Ленты.ру“), то понял: меня через месяц либо убьют, либо посадят. И да, через три месяца меня посадили». Давидыч ведь до последнего надеялся, что его попугают и отпустят, — сообщил Семенов.

«Самый древний постоялец "Кремлевского централа"»

Адокат Давидыча Сергей Жорин рассказал «Ленте.ру», что намерен обжаловать решение суда: его подзащитного все же признали виновным по двум эпизодам мошенничества и оправдали по одному, где у него имеется алиби — автоблогер находился за границей.

— У него в заграничном паспорте стоит штамп, который по недосмотру следствия не изъяли, — пояснил Жорин. — По остальным эпизодам его признали виновным. По одному Мосгорсуд чуть-чуть сократил наказание. Освободил от ответственности, потому что сроки давности прошли. Мы будем обжаловать это решение и добиваться признания его невиновности. Главное, что он сейчас выйдет на свободу и сможет отстаивать свои права.

Адвокат заявил, что подзащитного посадили, конечно, «не за угоны машин», — на суде тот рассказал, что не получил от страховых компаний ни копейки, в материалах дела нет доказательства какой-либо его выгоды, что делает преступления «странными». Жорин также рассказал, как проходил арест Давидыча: сначала тот находился в общем изоляторе «Матросской Тишины», а затем — в отдельном специзоляторе внутри СИЗО, «Кремлевском Централе». Условия в разных корпусах кардинально отличались.

— Вначале Эрик был в общем корпусе. Он приехал, первоход, молодой парень, и постояльцы пытались развести его на деньги, — рассказал адвокат. — Плюс прессовали, чтобы Эрик признал вину. Потом его перевели в «Кремлевский Централ» — там внутри все происходит так, как прописано в законе. Там все четко. Нет мобильников, запрещенки. Стало легче. Он там провел почти три года, самый «древний» постоялец «Кремлевского Централа».

По его словам, последнее время Эрик считался в камере чуть ли не старейшиной и имел уважаемое положение. За почти три года он успел посидеть с бизнесменом Сергеем Полонским и бывшим гендиректором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским.

— Были мэры, губернаторы, крупные контрабандисты, наркобароны, расхитители бюджета…В «Кремлевском Централе» вообще сидят люди непростые. Они фигуранты резонансных, знаковых дел. Думаю, Эрик в таком окружении набрался ума-разума и стал еще злее и опаснее, — отметил Жорин.

Но первое время, по словам адвоката, в общем СИЗО Давидычу приходилось тяжело. Однажды ему даже угрожали убийством. Когда он спал, к его горлу приставляли нож. Потом кто-то записал ролик с его рассказом об этом, выложил на YouTube, и он собрал несколько миллионов просмотров. После этого был страшный скандал — именно тогда автоблогера перевели в «Кремлевский Централ».

«Перед вами совсем другой человек»

— Готовность — 10-15 минут, — крикнул кто-то, и возле входа в СИЗО сразу образовывалась давка. В первые ряды, где журналисты с камерами смешались с фанатами, пробилась худенькая темноволосая женщина. Оказалось, она приехала встречать Давидыча из Самары, едва сошла с поезда (между прочим, 18 часов в пути) — и примчалась к СИЗО. Успела.

— Я его поклонница, все видео смотрела, и на тест-драйв ходила, когда он к нам приезжал. Я за него, потому что он за правду, — объяснила она. — Знаете, какие у нас там гаишники наглые, постоянно деньги со всех трясут, кто-то же должен с этим бороться… Через два с половиной часа — обратный поезд. Ну надо же было встретить. На работе сказала, что болею, на день отпустили.

Когда Давидыч, наконец, вышел, толпа его фанатов взревела и разразилась аплодисментами. Люди бросилась за своим кумиром, топча друг и друга и окружающих. Сам автоблогер, обращаясь к толпе, был краток.

— Невероятно устал, невероятный стресс, очень тяжело. Мозги в кучу соберу — выйду на связь. Каждого из вас целую и обнимаю за то, что вы пришли сюда, поддержали и делали прикольно. Это стоит очень дорого, — сказал он в громкоговоритель.

Оказавшись на свободе, Эрик первым делом поехал на «горку» — смотровую площадку, где собираются стритрейсеры. И там уже спокойно встретился со «своими». Только там мне удалось поймать его и задать несколько вопросов. Надо сказать, Давидыч не был настроен на общение с прессой и просил дать ему несколько дней, чтобы прийти в себя и собраться с мыслями.

— Первым делом займусь здоровьем, увижусь с близкими… А там посмотрим, — сказал он.

На вопрос, чем он будет заниматься дальше, продолжит ли он свою антикоррупционную деятельность, блогер ответил уклончиво: мол, сами увидите.

— Просто запомните, что перед вами теперь совсем другой человек. Из СИЗО вышел уже новый Давидыч, — проговорил он.

А потом обнял нескольких друзей и поехал домой.

За сроком давности

6 декабря Мосгорсуд освободил Эрика Давидыча (Китуашвили) от уголовной ответственности по делам о мошенничестве за истечением срока давности. Апелляция по приговору слушалась в режиме видеоконференции, блогер принимал участие в зале суда по системе видеосвязи из СИЗО.

От наказания также была освобождена его гражданская жена Анна Каганская, ее подписка о не выезде отменена. Кроме того, суд постановил снять арест с имущества Давидыча. Как отметили в суде, основанием для пересмотра дела стало то, что за время, прошедшее от вынесения приговора до сегодняшнего дня по двум эпизодам, за которые Китуашвили был осужден, истек срок давности (срок привлечения к уголовной ответственности).

19 октября Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя сообщества «Смотра.ру» к 4 годам 8 месяцам колонии за мошенничество со страховками автомобилей и за отмывание денег. Из пяти вмененных следствием преступлений по одному Китуашвили был оправдан, а по двум другим истек срок давности.

За эти же преступления Анна Каганская тогда получила 3 года и 2 месяца лишения свободы, то есть с учетом ее домашнего ареста, наказание отбыла. Однако она была оставлена под подпиской о не выезде до вступления приговора в законную силу.

Охота на охотника

Автоблогер Эрик Давидыч приобрел популярность в «нулевых» благодаря основанному им сообществу для автомобилистов «Смотра.ру». Форум для автовладельцев, уличных гонщиков и любителей тюнинга, названный в честь смотровой площадки на Воробьевых горах, быстро превратился в один из главных автомобильных ресурсов Рунета.

Известность «Смотры.ру» резко выросла в 2010 году, когда команда проекта совместно с известным хип-хоп-исполнителем Ромой Жиганом организовала всероссийский автопробег, который освещался в специальном видеоблоге. В 2014 году блогеры сообщили о своем участии в охоте на «банду GTA», убивавшую водителей на трассе «Дон» — впрочем, поймать преступников им тогда не удалось.

Примерно в то же время «Смотра.ру» стала публиковать видео из серии «Давидыч на охоте», где блогер разоблачал полицейских-взяточников. В 2015 году он снял две части фильма, где критиковал начальника московского управления ГИБДД Виктора Коваленко. Впоследствии он заявил в суде, что Коваленко купил свою должность, и полиция возбудила в связи со словами блогера уголовное дело о клевете.

После задержания в феврале 2016 года блогер заявлял, что уголовное преследование стало реакцией на критику в адрес силовиков МВД и ГИБДД, а также ответом на его активную гражданскую позицию. В апреле 2018 года Европейский суд по правам человека признал арест Давидыча незаконным и присудил ему 2100 евро компенсации. Такое же решение принял Верховный Суд России в октябре 2018 года.