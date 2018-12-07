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Издатель Meduza покинет свой пост 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Издатель Meduza Илья Красильщик планирует покинуть свой пост. Как сообщает РБК, об изменениях в руководстве проекта объявят в ближайшее время.
Причиной ухода Красильщика из издания источники называют его разногласия с Галиной Тимченко. Она является учредителем и генеральным директором проекта.
Сотрудникам проекта Meduza сообщили о грядущих «важных» изменениях 7 декабря. Суть анонсируемой информации пока не раскрывается, однако знакомые Красильщика уверены, что речь идет о его увольнении.
Сотрудники редакции Meduza пока никак не комментируют эту ситуацию.
Ранее Красильщик работал на руководящих должностях в издании «Афиша». В 2014 году он стал одним из основателей Meduza. Свою работу в проекте он охарактеризовал как менеджмент «историй», рассказываемых редакцией.
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