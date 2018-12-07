Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину

Пока вы спали: Лукашенко пришлось извиняться перед Путиным

Лукашенко "закатил скандал" Путину Президенту Белоруссии Александру Лукашенко пришлось извиняться перед российским коллегой Владимиром Путиным за обсуждение цены на газ «в нехорошей форме». Об этом, как сообщает «Коммерсант», сам Лукашенко рассказал журналистам после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге . На нем президенты поспорили о том, справедлива ли конечная цена российского газа для Белоруссии в 129 долларов за тысячу кубических метров, тогда как Германия платит 250. Лукашенко был резок, называл расчеты Путина неправильными, упоминал Великую Отечественную войну как аргумент в свою пользу. «Да, в нехорошей форме вышло. Пришлось даже извиняться перед хозяином сегодняшней встречи», — сообщил Лукашенко журналистам после ее окончания. Почему Украина все же разорвала Договор о дружбе с РФ пишут «Пафосный» разрыв Украиной Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией — «предвыборная фишка» президента Петра Порошенко «Известия» . 12 ноября правая рука Порошенко Игорь Кононенко заявил в интервью, что «наших "фишек" вы еще не видели», а уже 25-го произошел керченский инцидент. Несколько дней назад президент Украины предложил Верховной раде разорвать договор с Россией, а 5 декабря комитет Рады по иностранным делам одобрил это. Между тем срок действия этого договора истекает в марте 2019-го, а еще в сентябре Киев официально предупредил Москву о том, что продлен он не будет. ЦБ боится ухода Visa и MasterCard из России Центральный банк посоветовал малым российским банкам приготовиться к возможному уходу из страны платежных систем Visa и MasterCard. По данным «Ведомостей», ЦБ направил письмо небольшим банкам, которые работают с платежными системами через банк-партнер, а не напрямую. Регулятор рекомендовал им найти еще одного партнера, который помог бы им обслуживать карты граждан, если новые санкции США коснутся работы Visa и MasterCard с российскими кредитными организациями. Вера в кризис заставляет россиян экономить Россияне стали бережливее относиться к новогодним тратам. Об этом со ссылкой на результаты исследования компании Deloitte сообщают «Ведомости» . Если в 2017 году средний гражданин планировал потратить на встречу 2018-го 17,6 тысячи рублей, то в этом году на встречу будущего — уже 16,9 тысячи. По словам партнера Deloitte Владимира Бирюкова, падение размера ожидаемых трат связано с опасениями россиян, вызванными нелучшей экономической ситуацией. По данным той же компании, за год стало больше тех, кто уверен в пребывании экономики в рецессии (61% против 51%), и тех, кто ждет падения своей покупательной способности (30% против 22%). «Деньги собирают, капремонт не делают» 200 миллиардов рублей, собранных в России на капитальный ремонт, до сих пор не были освоены, рассказал «Известиям» Сергей Степашин , глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ. По его словам, причины кроются в недостаточно эффективной системе управления, недостаточном качестве подрядчиков и неучете имеющихся в регионе «возможностей». «У людей это вызывает раздражение: деньги собирают, капремонт не делают», — отметил он.