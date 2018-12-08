Смартфоны и попсокеты: AliExpress обнародовал запросы россиян

Торговые площадки AliExpress и подконтрольная ей Tmall назвали самые популярные запросы у россиян в 2018 году. Чаще всего покупатели интересовались смартфонами брендов Xiaomi, Huawei и Apple . Всего за год пользователи оставили более 10 млн запросов по этому тегу. В топ-10 также вошли наушники, часы, рюкзаки и купальники, передает РБК. При этом россияне в несколько раз в этом году по сравнению с прошлым увеличили поиск товаров известных брендов. Например, продукцию Bosch искали в семь раз больше, товары от Samsung — почти в восемь раз.

В самой сети это связывают с ростом покупательной способности и уменьшением времени доставки из Китая. Летом Tmall запустил бесплатную доставку день в день для покупателей из Москвы, а в сентябре « Почта России » открыла новый маршрут из Китая, который в два раза сократил сроки доставки посылок на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток.

Одними из наиболее популярных товаров на AliExpress раньше считались чехлы для телефонов, в этом году они уступили место попсокетам — держателям, которые крепятся на заднюю панель смартфона и облегчают взаимодействие с устройством. Отмечается, что за год спрос на попсокеты вырос в 30 раз. Однако в 2018 году самыми востребованными все еще остаются чехлы для iPhone 5s, однако их ищут в три раза меньше, чем в 2017 году.

Другим открытием года стал запуск российских магазинов на платформе Tmall: по данным на середину ноября, на маркетплейсе были зарегистрированы около 100 продавцов из России. Самыми популярными оказались российские бренды Befree, MODIS и Lucky Child.