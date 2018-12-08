Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смартфоны и попсокеты: AliExpress обнародовал запросы россиян 

BFM.RU + ещё 8 48 минут назад
Фото: ТАСС
Торговые площадки AliExpress и подконтрольная ей Tmall назвали самые популярные запросы у россиян в 2018 году. Чаще всего покупатели интересовались смартфонами брендов Xiaomi, Huawei и Apple. Всего за год пользователи оставили более 10 млн запросов по этому тегу. В топ-10 также вошли наушники, часы, рюкзаки и купальники, передает РБК. При этом россияне в несколько раз в этом году по сравнению с прошлым увеличили поиск товаров известных брендов. Например, продукцию Bosch искали в семь раз больше, товары от Samsung — почти в восемь раз.
В самой сети это связывают с ростом покупательной способности и уменьшением времени доставки из Китая. Летом Tmall запустил бесплатную доставку день в день для покупателей из Москвы, а в сентябре «Почта России» открыла новый маршрут из Китая, который в два раза сократил сроки доставки посылок на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток.
Одними из наиболее популярных товаров на AliExpress раньше считались чехлы для телефонов, в этом году они уступили место попсокетам — держателям, которые крепятся на заднюю панель смартфона и облегчают взаимодействие с устройством. Отмечается, что за год спрос на попсокеты вырос в 30 раз. Однако в 2018 году самыми востребованными все еще остаются чехлы для iPhone 5s, однако их ищут в три раза меньше, чем в 2017 году.
Другим открытием года стал запуск российских магазинов на платформе Tmall: по данным на середину ноября, на маркетплейсе были зарегистрированы около 100 продавцов из России. Самыми популярными оказались российские бренды Befree, MODIS и Lucky Child.
В октябре 2018 года глава AliExpress в России Лю Вэй в интервью РБК раскрыл численность покупателей на AliExpress из РФ — покупки здесь совершают, по его словам, около 20 млн человек.
BFM.RU: последние новости
Татьяна Доронина оставляет пост худрука МХАТа имени Горького и назначена его президентом Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми» за «Риголетто» Представители УПЦ вернули Варфоломею приглашение на объединительный собор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Преемница Меркель начала с нападок на Россию318
Назарбаев успокоил Украину66
Порошенко заявил о готовности Украины выступить против РФ432
США обвинили Россию в химатаке в Сирии299
Ципрас сделал Путину интересное предложение45
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика Другое
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение