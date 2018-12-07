Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Познер рассказал про черный список гостей 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о черном списке гостей, которых он не может приглашать на свою программу на Первом канале; оказалось, что позвать их на эфир просто, однако журналисту они не интересны.
«Нет, это неправда, я могу», — сказал Познер, отвечая на замечание о том, что он якобы не может приглашать тех гостей, которых бы ему самому хотелось. «Ведь я бы больше всего хотел интервью взять у [президента Владимира] Путина. Он не придет ко мне в интернет (речь о возможном новом формате программ в Сети — прим. ВЗГЛЯД). Понимаете? Так что тут дело не в остроте вопроса», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».
Вместе с тем, Познер признался, что есть всего несколько человек, которых бы он хотел, но не может пригласить на эфир. «Потому что вообще просто приглашать людей, которые считаются оппозиционерами… Да они мне не интересны в своем большинстве. Я знаю, что они скажут. Они мне так же не интересны, как и их противники. Но их противники, к сожалению, имеют власть, и поэтому влияют на то, как я живу. Поэтому я приглашаю их противников», — заключил телеведущий.
Накануне Познер заявил, что в случае закрытия своей программы на ТВ поедет во Францию заниматься виноделием, и это будет «более полезно, чем тот бред», которым он занимается.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Телеведущий Попов объяснил, почему выгнал украинского эксперта с программы «60 минут» Роспотребнадзор назвал причину большинства смертей Кикабидзе прокомментировал «грязные слухи» о своем выступлении в России
Комментарии12
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море63
США получили «пощечину» в ГА ООН241
Опубликованы кадры посадки Су-34 по приборам2
Меркель уходит2
Как десять атомных бомб
Видео
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
00:32
Поезд «пьяного Порошенко» стал посмешищем
В мире Украина
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение