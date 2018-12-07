Познер рассказал про черный список гостей

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о черном списке гостей, которых он не может приглашать на свою программу на Первом канале; оказалось, что позвать их на эфир просто, однако журналисту они не интересны.

«Нет, это неправда, я могу», — сказал Познер, отвечая на замечание о том, что он якобы не может приглашать тех гостей, которых бы ему самому хотелось. «Ведь я бы больше всего хотел интервью взять у [президента Владимира] Путина. Он не придет ко мне в интернет (речь о возможном новом формате программ в Сети — прим. ВЗГЛЯД). Понимаете? Так что тут дело не в остроте вопроса», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Вместе с тем, Познер признался, что есть всего несколько человек, которых бы он хотел, но не может пригласить на эфир. «Потому что вообще просто приглашать людей, которые считаются оппозиционерами… Да они мне не интересны в своем большинстве. Я знаю, что они скажут. Они мне так же не интересны, как и их противники. Но их противники, к сожалению, имеют власть, и поэтому влияют на то, как я живу. Поэтому я приглашаю их противников», — заключил телеведущий.

Накануне Познер заявил, что в случае закрытия своей программы на ТВ поедет во Францию заниматься виноделием, и это будет «более полезно, чем тот бред», которым он занимается.