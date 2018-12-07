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Ветеран труда открестился от просьб пересылать Медведеву надбавку к пенсии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Магаданский ветеран труда Владимир Попов, якобы попросивший отдать свою ежемесячную выплату премьер-министру Дмитрию Медведеву, на самом деле этого не делал. Об этом РИА Новости рассказал глава Магаданского социального центра Анатолий Куликов.
Ветеран вернул Медведеву прибавку к пенсии
Два дня назад некий Филипп Преображенский опубликовал в группе «Магаданский скептик» в фейсбуке два снимка. Один представляет собой уведомление о перечислении Владимиру Попову ежемесячной выплаты как ветерану труда в размере 683,66 рубля. Второй — это заявление, которое пенсионер якобы написал от руки в Магаданский соццентр.
В нем Попов сообщает, что подобный размер выплаты унижает его достоинство, и просит перечислить ее Медведеву.
«Надеюсь, что эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом», — написал он.
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