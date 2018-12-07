«Первый канал» объяснил сюжет с фейковым украинцем

«Первый канал» принес извинения за сюжет, в котором житель Белоруссии был представлен участником украинского Евромайдана с чужим именем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Ранее блогер Илья Варламов рассказал, что ему прислали письмо, посвященное сюжету «Первого канала». В этом сюжете молодой человек, которого назвали Кириллом Чубенко, заявил о разочаровании в Евромайдане и пожаловался на «дорогущую энергию» и холодные батареи. В пришедшем Варламову письме говорилось, что этот молодой человек — житель Минска по имени Виталий Юрченко, который «не бедствовал никогда».

Представители «Первого канала» провели проверку и подтвердили, что Чубенко — «на самом деле другой человек» из Белоруссии.

Представители канала заявили ТАСС, что интервью сняли стрингеры, так как журналисты «Первого канала» не могут работать на Украине. Стрингеры признались, что пригласили для ролика своего знакомого. По их словам, на записи настоящего интервью оказался технический брак, а времени на пересъемку не было.