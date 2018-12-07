Умер основатель и фронтмен Buzzcocks Пит Шелли

Солист панк-рок-группы Buzzcocks Пит Шелли скончался в возрасте 63 лет. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщается в Twitter коллектива.

«Умер Пит Шелли, один из самых влиятельных и плодотворных авторов в Великобритании, основатель панк-группы Buzzcocks», — сообщили его коллеги.

Музыкант скончался в Эстонии, где жил последние несколько лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщает BBC News

Шелли создал Buzzcocks вместе с вокалистом Говардом Девото в 1976 году. Девото покинул группу год спустя, и Шелли, ранее выступавший гитаристом, стал петь в коллективе. В 1981-м из-за конфликтов со звукозаписывающей компанией коллектив приостановил свою работу, а в 1989 году Шелли вновь собрал группу. Последний студийный альбом Buzzcocks, The Way, вышел в 2014 году.

Один из самых известных хитов Buzzcocks и Шелли — композиция Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn't've). Она была записана в 1978 году.