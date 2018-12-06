Концерт IC3PEAK в Воронеже отменил Роспотребнадзор

Концерт группы IC3PEAK в Воронеже не состоялся из-за мероприятий, проводимых Роспотребнадзором. Сотрудники полиции присутствовали на проверке по просьбе ведомства.

Полиция не в курсе, какие мероприятия проводились в клубе, сообщил РИА Новости дежурный офицер пресс-службы правоохранительных органов.

«Роспотребнадзор попросил, чтобы сотрудники присутствовали при этом. Они же не могут там — у Роспотребнадзора один сотрудник», — добавил он.

По словам руководителя пресс-службы ГУМВД по Воронежской области Натальи Куликовой, совместное мероприятие полиции и надзорного ведомства действительно было. Она отметила, что Роспотребнадзор имеет право привлекать органы правопорядка к своим мероприятиям.

Представитель клуба «12», где проходило выступление, сказал изданию что концерт шёл около 35 минут и исполнители сами ушли со сцены. Поэтому нельзя считать его сорванным. Однако она назвала саму проходившую проверку незаконной, так как на ней не присутствовал директор организации.

Ранее News.ru сообщал, что концерт группы IC3PEAK в Воронеже завершился, едва начавшись. Полицейские заблокировали клуб, в котором он должен был проходить.