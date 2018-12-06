Полицейские сорвали концерт группы IC3PEAK в Воронеже

Концерт группы IC3PEAK в Воронеже завершился, едва начавшись. Полицейские заблокировали клуб, в котором должно было проходить выступление.

Сначала был перекрыт главный вход, затем стражи правопорядка закрыли доступ и к запасному. К тому времени через него успели войти около 70 человек, сообщает «Медиазона».

Сотрудники правоохранительных органов заявили, что в клубе проводится проверка Роспотребнадзора, поэтому концерт проводить нельзя.

По некоторым данным, полицейские ударили тур-менеджера группы Олега Митрофанова.

Музыканты вышли на улицу, чтобы объяснить тем, кто не смог попасть внутрь причины произошедшего. Они предложили поклонникам звонить в ГУВД и жаловаться на действия правоохранителей.

Осень и начало зимы в России ознаменовались массовой отменой концертов различных групп и исполнителей. Коллектив IC3PEAK уже подвергался давлению со стороны силовиков. Они сорвали выступления коллектива в Перми, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Саратове.

Как утверждают правозащитнгики, запреты концертов этой и других групп происходят в соответствии с неофициальным списком «запрещённых музыкантов».