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Полицейские сорвали концерт группы IC3PEAK в Воронеже 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: facebook.com/ic3peak
Концерт группы IC3PEAK в Воронеже завершился, едва начавшись. Полицейские заблокировали клуб, в котором должно было проходить выступление.
Сначала был перекрыт главный вход, затем стражи правопорядка закрыли доступ и к запасному. К тому времени через него успели войти около 70 человек, сообщает «Медиазона».
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что в клубе проводится проверка Роспотребнадзора, поэтому концерт проводить нельзя.
По некоторым данным, полицейские ударили тур-менеджера группы Олега Митрофанова.
Музыканты вышли на улицу, чтобы объяснить тем, кто не смог попасть внутрь причины произошедшего. Они предложили поклонникам звонить в ГУВД и жаловаться на действия правоохранителей.
Осень и начало зимы в России ознаменовались массовой отменой концертов различных групп и исполнителей. Коллектив IC3PEAK уже подвергался давлению со стороны силовиков. Они сорвали выступления коллектива в Перми, Нижнем Новгороде, Казани, Новосибирске, Саратове.
Как утверждают правозащитнгики, запреты концертов этой и других групп происходят в соответствии с неофициальным списком «запрещённых музыкантов».
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