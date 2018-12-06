Сокуров рассказал о прослушке ФСБ и доносах

«Действительно, несколько месяцев идет проверка финансовой деятельности фонда. Сначала это была обычная плановая проверка, которую проходят все подобные нам организации. А затем в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда. Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне», — написал Сокуров.

После этого следователи Петроградского района Петербурга пригласили директора фонда Николая Янкина и его партнеров для дачи показаний. Режиссер считает, что бывший сотрудник «Примера интонации» писал доносы на Янкина из-за личной неприязни.

Сокуров также заявил, что «по решение закрытого суда» ФСБ начала прослушивать его телефон.

«Если я являюсь в представлении спецслужб опасным для государства человеком, тогда почему президент подписывает указ о введении меня в состав Совета по правам человека? Где тут логика?» — отметил режиссер.

По мнению Сокурова, за ним начали пристально следить после того, как в 2016 году он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить украинского режиссера Олега Сенцова . Президент ответил, что тот был осужден не за творчество, а за терроризм, и для освобождения надо, чтобы «созрели» необходимые условия.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» работает 2013 года. Организация поддерживает молодых режиссеров и дебютантов.