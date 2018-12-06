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Сокуров рассказал о прослушке ФСБ и доносах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
ФСБ прослушивает телефон Александра Сокурова, а правоохранительные органы проводят проверку его фонда «Пример интонации». Об этом режиссер сообщил в группе организации в Facebook.
«Действительно, несколько месяцев идет проверка финансовой деятельности фонда. Сначала это была обычная плановая проверка, которую проходят все подобные нам организации. А затем в полицию поступил донос от бывшего сотрудника фонда. Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне», — написал Сокуров.
После этого следователи Петроградского района Петербурга пригласили директора фонда Николая Янкина и его партнеров для дачи показаний. Режиссер считает, что бывший сотрудник «Примера интонации» писал доносы на Янкина из-за личной неприязни.
Сокуров также заявил, что «по решение закрытого суда» ФСБ начала прослушивать его телефон.
«Если я являюсь в представлении спецслужб опасным для государства человеком, тогда почему президент подписывает указ о введении меня в состав Совета по правам человека? Где тут логика?» — отметил режиссер.
По мнению Сокурова, за ним начали пристально следить после того, как в 2016 году он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Президент ответил, что тот был осужден не за творчество, а за терроризм, и для освобождения надо, чтобы «созрели» необходимые условия.
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» работает 2013 года. Организация поддерживает молодых режиссеров и дебютантов.
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