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Познер назвал свою работу бредом 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Познер заявил, что в случае закрытия своей программы на ТВ поедет во Францию заниматься виноделием, и это будет «более полезно, чем тот бред», которым он занимается.
Познер раскритиковал свою работу из-за цензуры, поскольку он не всегда может приглашать в свою авторскую программу на Первом канале некороторых гостей. В этом смысле он завидует популярным блогерам, но сам бы не стал вести блог, поскольку его нельзя приравнять в журналистике:
«Вы можете обострить свой вопрос. А если я потеряю свою работу? Ну вдруг. Даже не вдруг. Потому что Первый канал покупает мою программу. Первый канал может в один прекрасный день сказать: спасибо, больше не надо. Я не пойду. Я не стану блогером. Мне это не симпатично. У меня другие возможности», — приводятся слова Познера на его сайте «Познер Онлайн».
Журналист предположил, что уйдя с работы он мог бы заняться виноделием:
«Я стану виноделом, может быть. Уеду во Францию. Буду возделывать лозу, которую я так люблю. Это будет намного более продуктивно и более полезно, чем тот бред, которым я занимаюсь сейчас», — подытожил Познер.
Ранее Познер посоветовал журналисту Сергею Брилеву, как поступить с британским гражданством.
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