Познер назвал свою работу бредом

Телеведущий Владимир Познер заявил, что в случае закрытия своей программы на ТВ поедет во Францию заниматься виноделием, и это будет «более полезно, чем тот бред», которым он занимается.

Познер раскритиковал свою работу из-за цензуры, поскольку он не всегда может приглашать в свою авторскую программу на Первом канале некороторых гостей. В этом смысле он завидует популярным блогерам, но сам бы не стал вести блог, поскольку его нельзя приравнять в журналистике:

«Вы можете обострить свой вопрос. А если я потеряю свою работу? Ну вдруг. Даже не вдруг. Потому что Первый канал покупает мою программу. Первый канал может в один прекрасный день сказать: спасибо, больше не надо. Я не пойду. Я не стану блогером. Мне это не симпатично. У меня другие возможности», — приводятся слова Познера на его сайте «Познер Онлайн».

Журналист предположил, что уйдя с работы он мог бы заняться виноделием:

«Я стану виноделом, может быть. Уеду во Францию. Буду возделывать лозу, которую я так люблю. Это будет намного более продуктивно и более полезно, чем тот бред, которым я занимаюсь сейчас», — подытожил Познер.