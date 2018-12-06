Рэпер Птаха заявил о разложении молодёжи в России 

Музыканты не виноваты в поведении современных подростков, их должны воспитывать родители, считает рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха. Такое заявление он сделал на круглом столе в Госдуме, где также участвуют исполнители Маста Эйси, Бледный и Рома Жиган.
«Мы не считаем, что музыкант виноват в чём-то — он творческая личность. Родители должны воспитывать своих детей, воспитывайте детей правильно. Нет идеологии в стране, нет воспитания. Мы сейчас видим разложение молодёжи. Это не наша вина. Почему вы нас обвиняете в том, что вы сами не смогли сделать?» — цитирует музыканта РИА Новости.
Птаха также заявил, что власти отменяют концерты в стране «безосновательно», а «правоохранительные органы часто находят в песнях того, чего нет».
Ранее News.ru сообщал, что запреты концертов музыкантов в последнее время происходят в соответствии с составленным ФСБ «официально-неофициальным» списком «запрещённых музыкантов». Критерии, по которым туда попадают исполнители, до конца не известны, так же как и не подтверждено само существование такого списка.