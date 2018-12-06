Умер режиссер Борис Сарахатунов

Режиссер документальных и научно-популярных фильмов Борис Сарахатунов скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Союз кинематографистов России.

«Шестого декабря 2018 года не стало режиссера документальных и научно-популярных фильмов, заслуженного деятеля искусств РСФСР (1966), ветерана Великой Отечественной войны, члена СК России Бориса Константиновича Сарахатунова», — говорится в сообщении Союза кинематографистов.

Сарахатунов принял участие в создании более чем 500 документальных картин в качестве режиссера и сценариста. Многие из них отмечены премиями ряда международных кинофестивалей.

Борис Сарахатунов родился 28 ноября 1924 года в Тбилиси. В 1946-м окончил ВГИК. С 1951 по 1969 был редактором, режиссером, директором Дальневосточной студии кинохроники в Хабаровске. С 1969 по 1979 работал на киностудии «Белорусьфильм», а с 1979 года занимал должности главного редактора и режиссера Центральной студии документальных фильмов.