Путин рассказал о поездках в дикие места России

«Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи. Когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться», — поделился воспоминаниями президент.

Он также отметил, что исследователи живут среди дикой природы по многу месяцев. По его словам, такая работа требует не только увлеченности, но и мужества. Она «позволяет понять, кто мы такие и куда идём», «позволяет нам быть крепче изнутри».

«Это очень важно, это и есть один из элементов национальной идентичности», — сказал президент.

В августе Владимир Путин провел выходные на берегу Енисея в малодоступном районе Западного Саяна, где видел медведей, козерогов и других диких животных.