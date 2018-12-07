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Путин рассказал о поездках в дикие места России 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии Русского географического общества и рассказал о своих поездках в дикие места России.
«Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи. Когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться», — поделился воспоминаниями президент.
Он также отметил, что исследователи живут среди дикой природы по многу месяцев. По его словам, такая работа требует не только увлеченности, но и мужества. Она «позволяет понять, кто мы такие и куда идём», «позволяет нам быть крепче изнутри».
«Это очень важно, это и есть один из элементов национальной идентичности», — сказал президент.
В августе Владимир Путин провел выходные на берегу Енисея в малодоступном районе Западного Саяна, где видел медведей, козерогов и других диких животных.
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