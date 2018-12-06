Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Челябинской области сделали кормушку для снежного человека 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: Центр развития туризма
Яблоки, капусту, зелень оставляют жители Челябинской области в установленной на берегу реки в Нязепетровском районе кормушке для снежного человека, сообщил РИА Новости в четверг сотрудник районного дома культуры Константин Сметанин.
Как сообщал центр развития туризма региона, в Нязепетровском районе в ноябре на берегу реки Куказар была построена кормушка для йети. Как отмечают организаторы, район славится своими красивыми лесами и большим разнообразием фауны, поэтому если где-то и живет йети, то непременно здесь. Отмечалось, что это единственная кормушка для снежного человека не только в России, но и в мире. В сообщении указывалось, чтобы снежный человек был благосклонен, стоит оставить в кормушке фрукты, овощи, семечки.
"В Нязепетровском районе кормушка для снежного человека пользуется популярностью, о ней знают почти все. Открывая социальные сети, вижу много фотографий людей около кормушки. Обычно гости оставляют в ней яблоки, капусту, зелень, но особенно много яблок", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что также несколько раз был в месте установки кормушки и видел, что к ней ведет тропинка, не засыпанная снегом. Можно сказать, что люди активно посещают кормушку, отметил он.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине заявили о согласии НАТО на ввод кораблей в Азов222
Британия может отказаться от Brexit19
Медведев рассказал о новогодних планах
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны3
Названа причина 60% смертей в России30
Видео
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
02:51
В московских многоэтажках появятся новые лифты
Новости Москвы
00:45
Британия может отказаться от Brexit
Европа В мире
03:05
Израилю придется бросить вызов России
В мире Статьи
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
00:50
Очевидец рассказал подробности о школьнике с ножом
Происшествия Криминал
07:08
Психолог прокомментировал ЧП в московской школе
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение