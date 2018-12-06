Жители Челябинской области сделали кормушку для снежного человека

Как сообщал центр развития туризма региона, в Нязепетровском районе в ноябре на берегу реки Куказар была построена кормушка для йети. Как отмечают организаторы, район славится своими красивыми лесами и большим разнообразием фауны, поэтому если где-то и живет йети, то непременно здесь. Отмечалось, что это единственная кормушка для снежного человека не только в России, но и в мире. В сообщении указывалось, чтобы снежный человек был благосклонен, стоит оставить в кормушке фрукты, овощи, семечки.

"В Нязепетровском районе кормушка для снежного человека пользуется популярностью, о ней знают почти все. Открывая социальные сети, вижу много фотографий людей около кормушки. Обычно гости оставляют в ней яблоки, капусту, зелень, но особенно много яблок", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также несколько раз был в месте установки кормушки и видел, что к ней ведет тропинка, не засыпанная снегом. Можно сказать, что люди активно посещают кормушку, отметил он.