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Красноярский лицей превратили в Хогвартс 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярске появился свой, почти настоящий Хогвартс. По примеру вселенной «Гарри Поттера» писательницы Джоан Роулинг, в одном из городских лицеев учащихся разделили на три факультета, а ученики теперь соревнуются между собой. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.
«Аналогами «хогвартских» факультетов стали профильные инженерно-технологический, физико-математический и социально-экономический классы. Все ребята носят значки, а в форму планируют добавить фирменный цвет того или иного «факультета»», — говорится в сообщении.
Вместо привычных фанатам «поттерианы» Гриффендора, Слизерина, Когтеврана и Пуффендуя в лицее теперь есть Gloria victoribus, Sapere aude и Per aspera ad astra. Все это крылатые фразы на латыни, которые в переводе означают «Слава победителям», «Дерзай знать» и «Через тернии к звездам». У каждого класса также появились свои символы: волк, лиса и птица феникс.
admkrsk.ru
Как и герои волшебной истории, школьники соревнуются между собой за звание лучшего «факультета», зарабатывая очки за успехи в учебе, участие в олимпиадах, спортивных турнирах и общественной деятельности. Соревнования по квиддичу, правда, в учреждении пока не проводили, однако и лишиться баллов можно за прогулы и плохую дисциплину. В конце учебного года один из «факультетов» получит звание «Лучший профиль» и получит кубок лицея.
Нововведение приняли всего месяц назад, но, по словам педагогов, проект уже дал первые результаты: ученики стали более собранными, ответственными и инициативными. Кроме того, это решило проблему школьной формы.
«Если раньше старшеклассники весьма неохотно приходили на уроки в одинаковой одежде, то теперь педагоги не следят за внешним видом ребят, ученики сами контролируют друг друга», — рассказали в ведомстве.
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