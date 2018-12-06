Красноярский лицей превратили в Хогвартс

Красноярске появился свой, почти настоящий Хогвартс. По примеру вселенной « Гарри Поттера » писательницы Джоан Роулинг , в одном из городских лицеев учащихся разделили на три факультета, а ученики теперь соревнуются между собой. Об этом сообщили в мэрии Красноярска.

«Аналогами «хогвартских» факультетов стали профильные инженерно-технологический, физико-математический и социально-экономический классы. Все ребята носят значки, а в форму планируют добавить фирменный цвет того или иного «факультета»», — говорится в сообщении.

Вместо привычных фанатам «поттерианы» Гриффендора, Слизерина, Когтеврана и Пуффендуя в лицее теперь есть Gloria victoribus, Sapere aude и Per aspera ad astra. Все это крылатые фразы на латыни, которые в переводе означают «Слава победителям», «Дерзай знать» и «Через тернии к звездам». У каждого класса также появились свои символы: волк, лиса и птица феникс.

admkrsk.ru

Как и герои волшебной истории, школьники соревнуются между собой за звание лучшего «факультета», зарабатывая очки за успехи в учебе, участие в олимпиадах, спортивных турнирах и общественной деятельности. Соревнования по квиддичу, правда, в учреждении пока не проводили, однако и лишиться баллов можно за прогулы и плохую дисциплину. В конце учебного года один из «факультетов» получит звание «Лучший профиль» и получит кубок лицея.

Нововведение приняли всего месяц назад, но, по словам педагогов, проект уже дал первые результаты: ученики стали более собранными, ответственными и инициативными. Кроме того, это решило проблему школьной формы.