Россияне умирают из-за неправильного питания

Приём некачественной пищи и неправильное питание являются причинами больше, чем половины смертей в России

«Идея маркировки (продуктов. — News.ru) продиктована обеспокоенностью Роспотребнадзора высокими темпами роста заболеваний среди населения страны, связанных с приемом пищи», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

По данным ведомства, потребление сахара, насыщенных жирных кислот и соли в больших количествах ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарному диабету. В сообщении отмечается необходимость информирования потребителей о составе продукта максимально доступным способом. Роспотребнадзор также добавляет, что к добровольной маркировке товаров присоединился один из крупнейших производителей продуктов питания и напитков — компания PepsiCo.

Ранее News.ru сообщал, что индекс потребительского доверия россиян снижается. После улучшения потребительских настроений, отмеченного во втором квартале 2018 года, по итогам третьего квартала индекс снизился с 70 до 67 пунктов. Настроение потребителей ухудшилось из-за ослабления рубля, ускорения инфляции и грядущего повышения НДС.