Никита Михалков высказался о показах западного кино в России

Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает несправедливым тот факт, что в условиях введенных Западом санкций, иностранное кино продолжает собирать миллиарды в российском прокате.

— Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают. Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги. Мне как гражданину страны обидно, что те, кто нас не уважает, собирает миллиарды в российском прокате, почему мы должны их кормить, — высказался Михалков.

Он не смог назвать приемлемое соотношение российских и западных картин в российском прокате, поскольку, по его словам, это требует расчетов. Однако, в качестве примера он привел французское кино, расцвет которого произошел благодаря дозированию фильмов из других стран. Об этом сообщает ТАСС.