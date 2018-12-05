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Никита Михалков высказался о показах западного кино в России 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков считает несправедливым тот факт, что в условиях введенных Западом санкций, иностранное кино продолжает собирать миллиарды в российском прокате.
— Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают. Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги. Мне как гражданину страны обидно, что те, кто нас не уважает, собирает миллиарды в российском прокате, почему мы должны их кормить, — высказался Михалков.
Он не смог назвать приемлемое соотношение российских и западных картин в российском прокате, поскольку, по его словам, это требует расчетов. Однако, в качестве примера он привел французское кино, расцвет которого произошел благодаря дозированию фильмов из других стран. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал идею режиссера Карена Шахназарова о введении ограничения на прокат американских картин в России.
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