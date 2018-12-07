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Кот Ахилл получил награду за продвижение туризма в Ленобласти 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Ленинградской области прошла церемония награждения победителей Инстаграм-конкурса "Встречаемся в Ленобласти", сообщает пресс-служба региона.
Знаменитый эрмитажный кот получил специальную награду за популяризацию туризма в Ленобласти. Его приз — кошачий корм.
Ахилл прославился тем, что был оракулом футбольного Кубка конфедераций 2017 и предсказателем результатов матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Прогнозы результат матчей он делал в Государственном Эрмитаже.
Своих подписчиков в соцсетях Ахилл приглашал посетить Музей Кошки во Всеволожском районе.
Конкурс "Встречаемся в Ленобласти" был объявлен в сентябре этого года, когда по всей области были развешены баннеры с популярным неофициальным туристским символом региона — лосем Лосилием, который был придуман и создан в рамках проекта "Открывая Ленобласть".
По условиям конкурса участники фотографировались с Лосилием и выкладывали фотографии в соцсетях. Авторы самых оригинальных снимков получили наручные часы от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и эксклюзивные книги о Ленинградской области в подарочном издании с 3D очками.
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