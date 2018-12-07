Кот Ахилл получил награду за продвижение туризма в Ленобласти

Ленинградской области прошла церемония награждения победителей Инстаграм-конкурса "Встречаемся в Ленобласти", сообщает пресс-служба региона.

Знаменитый эрмитажный кот получил специальную награду за популяризацию туризма в Ленобласти. Его приз — кошачий корм.

Ахилл прославился тем, что был оракулом футбольного Кубка конфедераций 2017 и предсказателем результатов матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Прогнозы результат матчей он делал в Государственном Эрмитаже

Своих подписчиков в соцсетях Ахилл приглашал посетить Музей Кошки во Всеволожском районе.

Конкурс "Встречаемся в Ленобласти" был объявлен в сентябре этого года, когда по всей области были развешены баннеры с популярным неофициальным туристским символом региона — лосем Лосилием, который был придуман и создан в рамках проекта "Открывая Ленобласть".