Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры

Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры . Об этом сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».

Как следует из поста, перед выступлением руководству площадки выслали предупреждение о недопустимости нарушения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, в котором говорилось, что заведение могут временно закрыть. В сообщении отмечалось, что некоторые треки музыкантов содержат ругательства, пропаганду суицида и нетрадиционных сексуальных связей. Группа отказалась от исполнения этих композиций и согласилась поднять возрастной ценз мероприятия, однако позднее прокуратура вынесла клубу устное предупреждение по всем песням коллектива.

Участники группы заявили, что на владельцев клуба оказали давление и другие инстанции.

«Мы вас любим все так же сильно, но сил у нас все меньше. Мы просто хотели петь песни для людей, которым они дарят радость», — написали музыканты.

Все купленные билеты на концерт можно вернуть по месту их приобретения.