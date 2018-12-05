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Наказание для РФ, скандал на "России 1" и другие события дня

Концерт «Френдзоны» в Ярославле отменили из-за давления прокуратуры 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: страница группы «Френдзона» во «ВКонтакте»
Концерт группы «Френдзона» в клубе «Китайский летчик Джао Да» в Ярославле отменен из-за давления со стороны прокуратуры. Об этом сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».
Как следует из поста, перед выступлением руководству площадки выслали предупреждение о недопустимости нарушения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних, в котором говорилось, что заведение могут временно закрыть. В сообщении отмечалось, что некоторые треки музыкантов содержат ругательства, пропаганду суицида и нетрадиционных сексуальных связей. Группа отказалась от исполнения этих композиций и согласилась поднять возрастной ценз мероприятия, однако позднее прокуратура вынесла клубу устное предупреждение по всем песням коллектива.
Участники группы заявили, что на владельцев клуба оказали давление и другие инстанции.
«Мы вас любим все так же сильно, но сил у нас все меньше. Мы просто хотели петь песни для людей, которым они дарят радость», — написали музыканты.
Все купленные билеты на концерт можно вернуть по месту их приобретения.
В ноябре выступление «Френдзоны» отменили по инициативе уполномоченной по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой. Представитель группы попытался пообщаться с омбудсменом, но та не ответила и заблокировала его.
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