Православный мир не примет объединительный собор на Украине. Автокефалия украинской церкви останется «позорной страницей» в истории, уверен зампред Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
«Объединительный собор», если и состоится, так и останется в истории позорной страницей, неудавшейся попыткой древней церкви давно несуществующей империи освятить своим авторитетом насилие государства над верующими, принять в общение анафему, оправдать и легализовать раскол», — цитирует священнослужителя РИА Новости.
Протоирей добавил, что «Господь не попустит того».
В октябре Синод Константинопольского патриархата решил начать процесс предоставления независимости Украинской православной церкви. Москва выступает категорически против автокефалии.
Как писал News.ru ранее, президент Украины Пётр Порошенко, выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве, заявил, что собор состоится 15 декабря в Софийском храме. Как отметил лидер страны, он «должен объявить о создании автокефальной поместной православной церкви на Украине», а также «утвердит её устав, изберёт предстоятеля».