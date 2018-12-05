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Европа предъявила России непредсказуемое обвинение
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение

В РПЦ озвучили позицию по «объединительному» собору на Украине 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
В РПЦ назвали «Объединительный собор» на Украине позорной страницей в церковной истории. Такое мнение высказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, передает РИА «Новости».
«"Объединительный собор", если и состоится, так и останется в истории позорной страницей, попыткой древней церкви давно несуществующей империи освятить своим авторитетом насилие государства над верующими, принять в общение анафему, оправдать и легализовать раскол», — сказал протоиерей.
По его словам, «мировая православная семья» не признает и не оправдает свершившееся.
Неканоническая церковь на Украине рассчитывает получить томос об автокефалии до конца года, при этом томос может получить лишь глава объединенной церкви, которого планируется избрать 15 декабря на «объединительном соборе» православных церквей Украины. Каноническая УПЦ уже отказалась участвовать в соборе.
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