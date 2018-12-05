Таблички к Универсиаде в Красноярске насмешили пользователей Сети

Власти Красноярска установили новую, двуязычную, табличку к Универсиаде и ошиблись в надписях как на русском, так и на английском языках. На это в фейсбуке обратил внимание местный журналист Александр Дегтярев

Табличка появилась на автобусной остановке «Гастроном» в микрорайоне Академгородок.

Под ее названием, в том числе транслитерированным на английский язык, упомянуты «маршруты, проходящие через данный остановочный пункт», однако никакой запятой на табличке нет.

В переводе этого уведомления термин «остановочный пункт» был переведен буквально — stopping point вместо обычно используемых в таких случаях bus stop либо bus station.

Кроме того, ошибки были допущены при переводе словосочетаний «Начало работы» (Beginning works) и «Окончание работы» (End works).