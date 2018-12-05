Таблички к Универсиаде в Красноярске насмешили пользователей Сети 

Власти Красноярска установили новую, двуязычную, табличку к Универсиаде и ошиблись в надписях как на русском, так и на английском языках. На это в фейсбуке обратил внимание местный журналист Александр Дегтярев.
Табличка появилась на автобусной остановке «Гастроном» в микрорайоне Академгородок.
Под ее названием, в том числе транслитерированным на английский язык, упомянуты «маршруты, проходящие через данный остановочный пункт», однако никакой запятой на табличке нет.
В переводе этого уведомления термин «остановочный пункт» был переведен буквально — stopping point вместо обычно используемых в таких случаях bus stop либо bus station.
Кроме того, ошибки были допущены при переводе словосочетаний «Начало работы» (Beginning works) и «Окончание работы» (End works).
Среди более чем семи десятков комментариев встречаются предположения о том, что люди, которые переводили надписи на табличке, либо воспользовались для этой цели сервисом «Google Переводчик», либо сделали это своими силами, а ошибки допустили, так как часто «прогуливали школу».