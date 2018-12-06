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КС признал договор о границе Ингушетии и Чечни конституционным 

Рамблер + ещё 49 2 часа назад
Фото: ТАСС
Нынешняя граница Ингушетии и Чечни была установлена законно. Соответствующее решение принял Конституционный суд России, сообщается на сайте инстанции.
27 ноября КС рассмотрел запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке конституционности соглашения о границе республик, а сегодня принял решение — Конституции соответствуют как межреспубликанское соглашение, так и закон Ингушетии, утвердивший его.
Суд постановил, что субъекты Российской Федерации обязаны определять свои границы, а обратное лишает субъекты полноценной конституционно-правовой идентичности и эффективности в качестве публично-правовых образований.
В КС отметили, что необходимость установления границы между Ингушетией и Чечней вытекала из закона об образовании Ингушской республики от 1992 года, но граница не была установлена до заключения между республиками соглашения осенью 2018-го.
Судьи подчеркнули, что территориальные споры между субъектами РФ должны решаться при переговорах правомочных органов регионов, участие в этом Совета Федерации необязательно, так же как и проведение референдума.
Наконец, в КС отметили, что заключение соглашений является обоснованной Конституцией формой установления границы между субъектами РФ, а при утверждении соглашения с Чечней Народным собранием Ингушетии значимых нарушений процедурных правил допущено не было.
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