КС признал договор о границе Ингушетии и Чечни конституционным

Нынешняя граница Ингушетии Чечни была установлена законно. Соответствующее решение принял Конституционный суд России , сообщается на сайте инстанции.

27 ноября КС рассмотрел запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке конституционности соглашения о границе республик, а сегодня принял решение — Конституции соответствуют как межреспубликанское соглашение, так и закон Ингушетии, утвердивший его.

Суд постановил, что субъекты Российской Федерации обязаны определять свои границы, а обратное лишает субъекты полноценной конституционно-правовой идентичности и эффективности в качестве публично-правовых образований.

В КС отметили, что необходимость установления границы между Ингушетией и Чечней вытекала из закона об образовании Ингушской республики от 1992 года, но граница не была установлена до заключения между республиками соглашения осенью 2018-го.

Судьи подчеркнули, что территориальные споры между субъектами РФ должны решаться при переговорах правомочных органов регионов, участие в этом Совета Федерации необязательно, так же как и проведение референдума.

Наконец, в КС отметили, что заключение соглашений является обоснованной Конституцией формой установления границы между субъектами РФ, а при утверждении соглашения с Чечней Народным собранием Ингушетии значимых нарушений процедурных правил допущено не было.