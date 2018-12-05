Росгвардия и ФСБ представили Путину план «оружейной реформы»

Какие именно предложения внесены в данный комплекс мер, генерал не уточнил.

"Проведен масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия, результатом которого стал подготовленный совместно с ФСБ России и внесенный главе государства комплекс мер по совершенствованию контроля за правоотношениями в указанной сфере", — сказал он на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, при его разработке "учтен негативный опыт резонансных происшествий с оружием последних лет, включая обстоятельства керченской трагедии".

В середине ноября заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев заявил журналистам, что ведомство предлагает повысить возраст для покупки гражданского огнестрельного оружия с 18 до 21 года. Инициатива не коснется спортсменов, охотников, егерей, "тех, для кого оружие является необходимым инструментом для промысла".

Массовое убийство в Керченском политехническом колледже 17 октября устроил студент четвертого курса Владислав Росляков. В результате стрельбы и взрыва бомбы погибли 20 человек, пострадали более 50. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа, его мотивы остаются неясными.