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Росгвардия и ФСБ представили Путину план «оружейной реформы» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Росгвардия и ФСБ представили президенту Владимиру Путину комплекс мер по "совершенствованию контроля за оборотом оружия" после недавнего массового убийства в Керчи, сообщил в среду директор гвардейцев Виктор Золотов.
Какие именно предложения внесены в данный комплекс мер, генерал не уточнил.
"Проведен масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия, результатом которого стал подготовленный совместно с ФСБ России и внесенный главе государства комплекс мер по совершенствованию контроля за правоотношениями в указанной сфере", — сказал он на итоговой коллегии ведомства.
По его словам, при его разработке "учтен негативный опыт резонансных происшествий с оружием последних лет, включая обстоятельства керченской трагедии".
В середине ноября заместитель директора Росгвардии Сергей Лебедев заявил журналистам, что ведомство предлагает повысить возраст для покупки гражданского огнестрельного оружия с 18 до 21 года. Инициатива не коснется спортсменов, охотников, егерей, "тех, для кого оружие является необходимым инструментом для промысла".
Массовое убийство в Керченском политехническом колледже 17 октября устроил студент четвертого курса Владислав Росляков. В результате стрельбы и взрыва бомбы погибли 20 человек, пострадали более 50. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа, его мотивы остаются неясными.
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