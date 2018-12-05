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Испугавший пассажиров метро гроб оказался сценическим реквизитом 

Рамблер 43 минуты назад
Гроб, испугавший пассажиров московского метро, оказался реквизитом музыкальной группы. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал один из «гробовщиков» и солист того самого коллектива.
«Мы не планировали такого ажиотажа», — признался мужчина, назвавшийся Васяном Воробьем.
По его словам, на вечер воскресенья у его группы был назначен концерт. Начаться он должен был с появления Васяна из гроба, а ради доставки похоронного ящика от станции метро «Новокосино» до «Тульской» была нанята «Газель». Однако незадолго до назначенного времени стало известно, что она не приедет.
«Делать было нечего, решили справиться таким способом», — отметил Воробей.
Также Васян рассказал, что купил гроб «с рук» за две тысячи рублей, а после концерта он держит ящик у себя дома. Несколько раз певец в нем спал, а теперь планирует «эксперимент» — зачатие в гробу ребенка.
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