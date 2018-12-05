Чиновникам запретили использовать Times New Roman

Чиновникам разослали методичку о запрете Times New Roman

Агентство «Ура.ру» сообщает, что все российские органы власти получили методичку, в которой разъясняется запрет на использование популярных шрифтов.

О запрете стало известно еще в 2016 году. «Коммерсант» писал , что из-за санкций разработчики российской операционной системы Astra Linux не смогли включить в нее популярные шрифты, в том числе Times New Roman.

По данным газеты, компания Monotype Imaging (правообладатель Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma) отказалась продать лицензию на использование шрифтов разработчику Astra Linux — АО «НПО РусБИТех». Причиной стало сотрудничество компании с Минобороны РФ

В итоге «НПО РусБИТех» пришлось создать аналоги Times New Roman —шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif. «Коммерсант» отмечал, что при оформлении нормативных документов российские чиновники были обязаны использовать Times New Roman, ставший стандартом документооборота в России.

По данным «Ура.ру», российские чиновники до сих пор могут использовать шрифты Monotype Imaging, но только на одном компьютере и для печати. Копировать шрифты на другие компьютеры, включать их в электронные документы (например, PDF/A) и передавать в другие организации запрещено.

Госслужащих попросили использовать другие шрифты с открытыми лицензиями, которые минимально отличаются от запрещенных аналогов, чтобы верстка не ползла при обмене документами.