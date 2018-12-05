Чиновникам запретили использовать Times New Roman 

Чиновникам разослали методичку о запрете Times New Roman
Агентство «Ура.ру» сообщает, что все российские органы власти получили методичку, в которой разъясняется запрет на использование популярных шрифтов.
О запрете стало известно еще в 2016 году. «Коммерсант» писал, что из-за санкций разработчики российской операционной системы Astra Linux не смогли включить в нее популярные шрифты, в том числе Times New Roman.
По данным газеты, компания Monotype Imaging (правообладатель Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma) отказалась продать лицензию на использование шрифтов разработчику Astra Linux — АО «НПО РусБИТех». Причиной стало сотрудничество компании с Минобороны РФ.
В итоге «НПО РусБИТех» пришлось создать аналоги Times New Roman —шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif. «Коммерсант» отмечал, что при оформлении нормативных документов российские чиновники были обязаны использовать Times New Roman, ставший стандартом документооборота в России.
По данным «Ура.ру», российские чиновники до сих пор могут использовать шрифты Monotype Imaging, но только на одном компьютере и для печати. Копировать шрифты на другие компьютеры, включать их в электронные документы (например, PDF/A) и передавать в другие организации запрещено.
Госслужащих попросили использовать другие шрифты с открытыми лицензиями, которые минимально отличаются от запрещенных аналогов, чтобы верстка не ползла при обмене документами.
По данным «Ведомостей», основными заказчиками Astra Linux стали Минобороны, Федеральная служба охраны, ФСБ, Служба внешней разведки, Минздрав и таможенники.