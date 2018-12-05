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В российских суда введут дресс-код 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский Совет судей занялся разработкой правил пребывания посетителей в судах, передает РАПСИ.
«В настоящее время работа над этим документом ведется в комиссиях Совета», — заявил его председатель Виктор Момотов в ходе пленарного заседания.
Какими будут требования пока не сообщается. Момотов подчеркнул, что модель поведения отражает уважение человека к суду и в ней проявляются «профессионализм и добросовестность».
Ранее Минюст попросил устранить проблемы с доступом россиян к правосудию из-за внешнего вида в ответ на письмо президента Федеральной палаты адвокатов Юрия Пилипенко.
Пилипенко привел в пример случай в Ленинградской области, где приставы не пропустили на заседание свидетеля, сославший на его внешний вид. Это привело к конфликту сотрудников суда с адвокатом Лидией Голодович, в результате которого женщину задержали и теперь пытаются привлечь к уголовной ответственности.
Летом 2017 года адвокатская палата Республики Мордовия лишила местного юриста статуса за то, что он явился в суд в неподобающем виде. Он пришел на заседание в солнцезащитных очках, футболке, джинсовой куртке-безрукавке, шортах и бандане.
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