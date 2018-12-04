Стали известны итоги конкурса «Великие имена России»

Аэропорт "Шереметьево" может получить имя Александра Пушкина, "Домодедово" — Михаила Ломоносова, таковы итоги голосования конкурса "Великие имена России".

Результаты общероссийского голосования были озвучены в эфире телеканала "Россия 1".

Так, московский аэропорт "Шереметьево" может получить имя Александра Пушкина, "Домодедово" — Михаила Ломоносова, аэропорт Мурманска — Николая II, воздушный порт Красноярска может получить имя Дмитрия Хворостовского, Магадана — Владимира Высоцкого, Минвод — Михаила Лермонтова.

Аэропорт Астрахани может получить имя Бориса Кустодиева, Белгорода — изобретателя Владимира Шухова, Волгограда — летчика Алексея Маресьева, Нижнего Новгорода — летчика Валерия Чкалова, Пскова — княгини Ольги, Самары — Сергея Королева, Симферополя — Ивана Айвазовского, Ставрополя — Александра Суворова, Тюмени — Дмитрия Менделеева, Южно-Сахалинска — Антона Чехова. По предварительным итогам голосования аэропорту Воронежа может быть присвоено имя Петра I, воздушной гавани Горно-Алтайска — художника Николая Рериха, Калининграда — Елизаветы I, Калуги — Константина Циолковского, Краснодара — Екатерины II.