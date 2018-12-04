Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны итоги конкурса «Великие имена России» 

РИА Новости + ещё 14 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Аэропорт "Шереметьево" может получить имя Александра Пушкина, "Домодедово" — Михаила Ломоносова, таковы итоги голосования конкурса "Великие имена России".
Результаты общероссийского голосования были озвучены в эфире телеканала "Россия 1".
Так, московский аэропорт "Шереметьево" может получить имя Александра Пушкина, "Домодедово" — Михаила Ломоносова, аэропорт Мурманска — Николая II, воздушный порт Красноярска может получить имя Дмитрия Хворостовского, Магадана — Владимира Высоцкого, Минвод — Михаила Лермонтова.
Аэропорт Астрахани может получить имя Бориса Кустодиева, Белгорода — изобретателя Владимира Шухова, Волгограда — летчика Алексея Маресьева, Нижнего Новгорода — летчика Валерия Чкалова, Пскова — княгини Ольги, Самары — Сергея Королева, Симферополя — Ивана Айвазовского, Ставрополя — Александра Суворова, Тюмени — Дмитрия Менделеева, Южно-Сахалинска — Антона Чехова. По предварительным итогам голосования аэропорту Воронежа может быть присвоено имя Петра I, воздушной гавани Горно-Алтайска — художника Николая Рериха, Калининграда — Елизаветы I, Калуги — Константина Циолковского, Краснодара — Екатерины II.
Последние новости
Тимошенко прокомментировала введение военного положения на Украине Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию Реакция Кадырова на запрет Украины на въезд мужчин из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путающий прогноз на 2019-й, новый выходной в РФ и другие события дня13
Стал известен ответ России на действия Украины по активам652
Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта406
В Москве эвакуировали все вокзалы21
Трамп сам захотел поговорить с Путиным260
Видео
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес
01:08
Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта
Общество
00:28
Стал известен ответ России на действия Украины по активам
Политика
00:16
Экс-министр культуры Грузии найден мертвым
Происшествия
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
00:40
Трамп сам захотел поговорить с Путиным
Политика
06:45
Умер актер из сериала «Универ»
Шоу-бизнес Общество
00:08
Столкновение самолета со зданием медцентра попало на видео
Происшествия
00:27
Из Донбасса во МХАТ: Прилепин заменил Доронину
Общество
08:24
Французы вышли на улицы и добились своего
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение